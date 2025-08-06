Трудовая смена для подростков стартовала в лагере Брянска

Трудовая смена для подростков стартовала в оздоровительном лагере Брянска. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В детском оздоровительном комплексе «Лесной» стартовала первая смена труда и отдыха «ЗНАМЯ ПЕРЕСВЕТА». В ней участвуют подростки в возрасте от 14 лет до 17 лет. Ребята будут работать на территории лагеря, а также в Сельцо и Брянске.

Всего две смены за месяц посетят 135 детей. Помимо трудовой деятельности для подростков организуют творческие и спортивные мероприятия.