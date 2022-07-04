Трёхступенчатую проверку проходит общественный транспорт в Брянске

А сотрудники проходят тренировки по антитеррору.

Трёхступенчатую проверку на предмет обнаружения взрывных устройств проходит общественный транспорт в Брянске. Об этом рассказали на заседании антитеррористической комиссии в горадминистрации.

В Брянске на предприятиях, которые занимаются перевозкой пассажиров, организована круглосуточная охрана и пропускной режим. Автобусы и троллейбусы находятся на стоянке, которая охраняется. Доступ туда есть только у водителей.

Транспорт проходит ежедневную трёхступенчатую проверку для возможного обнаружения взрывных устройств. Также на конечной остановке салон после каждого рейса осматривает водитель или кондуктор.

Сотрудники предприятий регулярно участвуют в тренировках по антитеррору и проходят инструктажи.