Турнир по спортивному многоборью среди школьников прошёл в Брянске

Турнир по спортивному многоборью среди школьников прошёл в Советской районе Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Во второй раз в гимназии №7 Брянска прошёл турнир по спортивному многоборью школ Советского района. Соревнования посвящены выпускнику учебного заведения, старшему лейтенанту Михаилу Новикову. 10 мая 2022 года танкист погиб на спецоперации, спасая своих однополчан.

В турнире участвовали команды из школ № 72, 59, 9 и 7-й гимназии. В каждой – четыре парня и одна девушка. Они бегали, стреляли из пневматической винтовки, лазили по канату, собирали-разбирали автомат Калашникова, отжимались, подтягивались и участвовали в эстафете.

Победители юные спортсмены из гимназии №7. Второе и третье места достались школам №59 и 72.

«Это мероприятие — сплав спорта и патриотизма», — подчеркнул руководитель Советского района Денис Семёнов.