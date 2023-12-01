Тысячу тонн снега планируют вывезти коммунальщики из Брянска

Тысячу тонн снега коммунальщики планируют вывезти за сутки с улиц Брянска. Об этом сообщили в городской администрации.

Дорожные службы Брянска продолжают убирать снег с улиц. Ночью в городе работали 22 машины КДМ, три трактора, четыре самосвала и четыре фронтальных погрузчика. Они чистили основные улицы. На дороги также высыпали 510 кубометров пескосоляной смеси.

Утром число техники увеличилось. На улицы выехали 21 КДМ, два снегопогрузчика «Золотые ручки», 10 погрузчиков, 12 тракторов, пять грейдеров и 15 самосвалов. Тротуары и остановки чистят 118 рабочих.

«Снег по-прежнему не прекращается, поэтому основной упор в работе делается на расчистку центральных магистралей, где ходит общественный транспорт. Как только снег затихает, стараемся, по возможности, перейти на дороги 3-4 категории, и лишь потом в частный сектор», — рассказал главный инженер дорожного управления города Брянска Артур Якубо.

Он добавил, что за сутки с городских улиц планируют вывезти не менее тысячи тонны снега