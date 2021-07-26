У Брянска может появиться бесплатный гимн от Григория Гладкова

Композитор написал гимн в соавторстве с Валентином Динабургским на стихи Ильи Швеца.

Глава Брянска марина Дбар встретилась с известным российским композитором, бардом Григорием Гладковым. Он предложил передать в дар областному центру гимн «Нашим городом можно гордиться», написанный в соавторстве с Валентином Динабургским на стихи Ильи Швеца.

Как сообщает Брянский горсовет, брянский писатель-фронтовик Валентин Динабургский переработал текст стихотворения Ильи Швеца, чтобы осовременить его, а Григорий Гладков написал у нему музыку.

Имя Григория Гладкова знакомо каждому жителю нашей страны. Мультфильмы, в которых звучат песни его авторства, вошли в золотой фонд российской и мировой мультипликации.

Мама композитора работала заведующей яслями в Брянске. Здесь прошли его детство и юность. Григорий Гладков окончил в Брянске общеобразовательную и музыкальную школу, в БИТМе получил специальность инженера-электромеханика по городскому транспорту, после чего отправился в Ленинград.

Сегодня Гладков живет и работает в Москве, сотрудничает с ведущими звукозаписывающими компаниями. На этот раз он приехал в Брянск с сыном, чтобы показать ему любимые места своего детства и юности.

Композитор также предложил организовать в Брянске конкурс-фестиваль для детей для укрепления культурных традиций детского творчества.