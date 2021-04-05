У «Дубравы» в Брянске заложат яблоневый сад

У лестницы на бульваре Гагарина высадят около 200 плодовых деревьев, сортовую сирень и дубы.

В Советском районе Брянска в преддверии Дня Победы заложат яблоневый сад.

По инициативе главы города Марины Дбар Брянск присоединится к международной акции «Сад памяти», в ходе которой волонтеры посадят около 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Брянский сад появится на пустующем много лет участке у торгового центра «Дубрава», по правую сторону лестницы к набережной, если спускаться вниз.

«Вот это место – оно знаковое для города Брянска. Рождественская гора, здесь столетие назад была церковь Рождества, это сердце исторической части города. Поэтому мы, когда стали думать, где же нам посадить сад в честь Дня Победы, мы первым делом вспомнили именно про этот участок. Потихоньку мы приступили к работам, для начала расчистим эту землю, и я очень надеюсь, что у нас все получится, потому что это проект – он от души, он от любви к родному городу, он для наших жителей. Мне бы очень хотелось, чтобы в следующем году весь город любовался прекрасным цветением этого сада», – говорит Марина Дбар.

На участке площадью около пятидесяти соток высадят порядка 200 плодовых деревьев. Сербские саженцы яблонь, груш и слив в дар городу передал директор ООО «Брянский сад» Олег Кобец.

Помимо плодовых деревьев здесь высадят кусты сортовой сирени, которую вывел навлинский селекционер Иван Сильченко, и саженцы дуба – как продолжение городских традиций.

Пока за рабочую версию принято название «Рождественский сад».

В будущем саду планируют наладить освещение, установить скамейки и кованую входную группу.

Все работы будут проводиться за личные средства депутатов городского Совета и брянских предпринимателей, многие из которых уже выразили готовность принять участие в этом уникальном проекте, отметили в горсовете.