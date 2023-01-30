У новой многоэтажки в Брянске готовы стены

Рабочие закончили возведение стен новой многоэтажки в областном центре. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
16-этажный дом на улице Олега Строкина возводит подрядчик «Гомельский домостроительный комбинат» на территории старого аэропорта в Брянске. Работы начали в марте прошлого года. С того времени у многоэтажки появились стены.
Дом строят на земле, принадлежащей Брянской городской администрации. Участок предоставлен в аренду без проведения торгов для реализации инвестиционных проектов. Белорусы предложили конкурентный проект по возведению социального жилья.
«Четверть из построенных квартир ОАО «Гомельский домостроительный комбинат» предоставляет Брянской городской администрации. Это 38 помещений из 152. Такие квартиры площадью не менее 33 кв. метров с ремонтом «под ключ» будут переданы детям-сиротам», — сказал глава Брянской городской администрации Александр Макаров.
15 квартир подрядчик передаст безвозмездно в счёт предоставленного земельного участка. Ещё 23 квартиры муниципалитет купит по льготной цене — 35 729 рублей за 1 квадратный метр. Стоимость составит около 1,179 млн рублей. Остальные 114 квартир будут продавать.
Дом должны сдать в конце этого года.
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