У стадиона «Камвольщик» в Брянске благоустроили сквер

Около обновленного стадиона «Камвольщик» в Брянске благоустроили сквер по инициативе жителей. Об этом рассказали в городской администрации.

В августе после капремонта открылся для посетителей стадион «Камвольщик» на улице 50-й Армии в областном центре. Теперь рядом с ним появилось еще одно благоустроенное пространство. По программе «Инициативное бюджетирование» на пустыре сделали сквер.

Рабочие уложили дорожку из тротуарной плитки, поставили урны и лавочки, установили светодиодные фонари и игровой комплекс, уложили травмобезопасное покрытие.

«Смотрите, как хорошо вышло — дорожка из сквера ведет прямо в стадион. Получилось единое пространство для спорта и отдыха для бежичан. Комплексный подход в таких вопросах мне нравится. Радует, что подрядчик справился раньше срока», — сказал первый зам мэра Брянска Сергей Антошин.

Сквер обошёлся в почти 2,5 млн рублей.