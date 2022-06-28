У золотых фазанов в брянском зоопарке появились малыши

Фото пополнения поделились в группе учреждения.

У семейства золотых фазанов, проживающих в брянском зоопарке, появились птенцы. Об этом сообщили в аккаунте зоопарка во ВКонтакте.

Сотрудники учреждения поделились фотографиями малышей в Сети. Гостей и жителей города пригласили познакомиться с юными фазанятами поближе.