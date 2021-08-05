Убившему человека в стародубском парке брянцу не смягчили судебный приговор

За убийство 23-летний житель Брянской области сел в тюрьму на девять лет.

Как рассказывают сотрудники региональной прокуратуры, 5 ноября 2020 года в стародубском парке «40 лет Победы» обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, напал на своего знакомого и ударил его ножом в голову и тело около 30 раз. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Осужденный в суде просил смягчить наказание, обращая внимания на смягчающие обстоятельства: явку с повинной, помощь в раскрытии и расследовании преступления, наличие у него малолетних детей, добровольное возмещение материального ущерба потерпевшей.

Но суд апелляционную жалобу оставил без удовлетворения.