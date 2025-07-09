Уборка молодого картофеля стартовала на Брянщине. Об этом сообщили в городской администрации.

В Климовском, Жирятинском, Стародубском и Навлинском районах Брянской области сельхозпредприятия приступили к уборке молодого картофеля. Сбор урожая стартовал на неделю раньше привычного, но и посадка тоже проходила рано. На качество урожая не повлияла и нестабильная июньская погода.

На брянский молодой картофель высокий спрос как у крупных торговых сетей, так и у небольших магазинов. В ближайшие дни местные овощи появятся на прилавках.