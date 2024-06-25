Участники СВО заключили брак в ЗАГСе Дубровского района

Отпуск военнослужащих продлится не так долго. В свою часть они уже вернуться семьёй.

Участники СВО Дмитрий и Валерия заключили брак в ЗАГСе Дубровского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Требуется специалист Как в регионе поддерживают и развивают целевое обучение? В Смоленской области растёт заинтересованность абитуриентов в заключении договоров целевого обучения – ведь таким молодым специалистам после получения высшего или средне-профессионального образования гарантировано трудоустройство. Есть и повышенный интерес к этому со стороны различных компаний. Целевое обучение позволяет соединять студента и будущего работодателя. Благодаря механизму государственные и частные

Поплаваем? В Смоленске будет построен многофункциональный семейно-оздоровительный центр. Новый спортивный объект планируется открыть в 2027 году. О таких планах рассказал губернатор Василий Анохин. По его словам, на реализацию проекта будет направлено более 1,3 млрд рублей. 630 млн рублей из них – это субсидия из федерального бюджета в рамках проекта «Я выбираю спорт» Минспорта России, а 533

Фермерский уголок В разных уголках региона смоляне заняты в сфере АПК. Благодаря их труду жители имеют возможность приобретать натуральные и качественные продукты, в сёлах создаются рабочие места, а регион повышает свою продовольственную безопасность. Представить выращенную продукцию, поделиться успехами и поделиться опытом смоленские аграрии смогли на традиционном Дне фермера, который в этом году прошёл 15 июня на базе