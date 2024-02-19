Участок автодороги Сельцо-Новониколаевка отремонтируют по нацпроекту

Участок автодороги Сельцо-Новониколаевка специалисты отремонтируют по нацпроекту в 2024 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» вошла автодорога Сельцо-Новониколаевка в Брянском районе. Участок протяженностью 1,7 км специалисты приведут в порядок уже в этом году.

Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части, укрепят обочины и отремонтируют съезды. Также специалисты отремонтируют старую водопропускную трубу и уложат еще одну новую.