УК Брянска наградили за украшение дворов

УК Брянска получили награды за украшение дворов к Новому году. Об этом сообщили в городской администрации.

В администрации Советского района накануне подвели итоги муниципального конкурса «Новогодняя сказка». В нём участвовали районные управляющие компании. Представители коммунальных служб украшали к празднику дворовые территории, фасады домов и подъезды.

«Этот конкурс у нас проводится девятый год подряд. Наши управляющие компании помогают городским властям создавать новогоднее настроение. Важно, чтобы люди в это непростое время могли отвлечься и почувствовать атмосферу праздника. Всем участникам конкурса искренне говорим спасибо!» — сказал на церемонии руководитель Советского района Денис Семёнов.

Жюри оценивало световое украшение, новые идеи и эстетический уровень убранств. В номинации «Новогодняя иллюминация» победила УК «Легион», в номинации «Новогодний калейдоскоп» — УК «Покровская». А среди «Новинок года» выиграла УК «Гарант Комфорт».