Улицу Добролюбова в Брянске отремонтируют по нацпроекту

2026, 17 июня 10:17

Улицу Добролюбова в Брянске отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Добролюбова в Бежицком районе Брянска. Подрядчик обновит 787 метра дороги.

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети, уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и построят тротуары. На улице Добролюбова появятся современные автобусные остановки и пешеходное ограждение. Также рабочие установят фонари со светодиодными светильниками.

Неподалеку от школы № 43 около пешеходных переходов сделают искусственные неровности. В завершении ремонта рабочие поставят дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.