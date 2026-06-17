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ЖКХ

Улицу Добролюбова в Брянске отремонтируют по нацпроекту

2026, 17 июня 10:17
Улицу Добролюбова в Брянске отремонтируют по нацпроекту
Источник фото

Улицу Добролюбова в Брянске отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Добролюбова в Бежицком районе Брянска. Подрядчик обновит 787 метра дороги.

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети, уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие  и построят тротуары. На улице Добролюбова появятся современные автобусные остановки и пешеходное ограждение. Также рабочие установят фонари со светодиодными светильниками. 

Неподалеку от школы № 43 около пешеходных переходов сделают искусственные неровности. В завершении ремонта рабочие поставят дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

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