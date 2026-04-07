Суд обязала брянских чиновников заплатить укушенной бездомной собакой девочке

2026, 07 апреля 13:35
Суд обязала брянских чиновников выплатить 80 тысяч рублей девочку, укушенной бездомной собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В надзорное ведомство обратилась жительница Бежицкого района города Брянска. В октябре прошлого года в садовом обществе «Природа» на её девятилетнюю дочь напала безнадзорная собака. Животное укусило девочку. Ребёнку потребовалась помощь врачей. 

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с комитета по жилищно-коммунальному хозяйству горадминистрации компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала чиновников выплатить пострадавшей девочке 80 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.

Читайте также

Брянский спикер и глава казначейства обсудили взаимодействие ведомств
07 апреля 13:56
Брянский спикер и глава казначейства обсудили взаимодействие ведомств
Брянский хор выиграл международный чемпионат в Санкт-Петербурге
07 апреля 13:50
Брянский хор выиграл международный чемпионат в Санкт-Петербурге
Брянцы привезли четыре награды с первенства России по пляжной борьбе
07 апреля 13:41
Брянцы привезли четыре награды с первенства России по пляжной борьбе

