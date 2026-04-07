Суд обязала брянских чиновников заплатить укушенной бездомной собакой девочке

2026, 07 апреля 13:35

Суд обязала брянских чиновников выплатить 80 тысяч рублей девочку, укушенной бездомной собакой. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство обратилась жительница Бежицкого района города Брянска. В октябре прошлого года в садовом обществе «Природа» на её девятилетнюю дочь напала безнадзорная собака. Животное укусило девочку. Ребёнку потребовалась помощь врачей.

Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с комитета по жилищно-коммунальному хозяйству горадминистрации компенсации морального вреда. Высшая инстанция обязала чиновников выплатить пострадавшей девочке 80 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.