Ярмарки и овощные базары откроются в субботу в Брянске

2026, 03 апреля 08:35

Ярмарки и овощные базары откроются в субботу в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В субботу, 4 апреля, в Брянске откроются ярмарки выходного дня и овощные базары. Продавать плодоовощную продукцию там будут мелкие фермеры и граждане, имеющие личные приусадебные участки. Места для торговли им предоставляют бесплатно.

Первая ярмарка выходного дня откроется в Советском районе на улице Брянского Фронта около дома № 2. Она будет работать с 8 до 15 часов. Позже откроются и другие площадки.

Также с 4 апреля во всех районах Брянска заработают овощные базары. Они будут принимать посетителей ежедневно с 9 до 19 часов.