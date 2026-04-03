2026, 03 апреля 08:35
Ярмарки и овощные базары откроются в субботу в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В субботу, 4 апреля, в Брянске откроются ярмарки выходного дня и овощные базары. Продавать плодоовощную продукцию там будут мелкие фермеры и граждане, имеющие личные приусадебные участки. Места для торговли им предоставляют бесплатно. 

Первая ярмарка выходного дня откроется в Советском районе на улице Брянского Фронта около дома № 2.  Она будет работать с 8 до 15 часов. Позже откроются и другие площадки. 

Также с 4 апреля во всех районах Брянска заработают овощные базары. Они будут принимать посетителей ежедневно с 9 до 19 часов.

