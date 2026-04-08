Что можно публиковать о событиях в Брянской области и сколько платить за лишнее слово?

2026, 08 апреля 13:04

После первых штрафов за публикации об обстрелах у жителей Брянской области закономерный вопрос: а что вообще разрешено? Ответ простой, но строгий: только официальные сообщения федеральных и региональных органов власти, без отсебятины и с обязательной ссылкой на источник.

Никакой «вольной интерпретации» — даже если факты верные. Именно так работают зарегистрированные СМИ, и теперь та же планка установлена для всех, кто публикует что-либо в интернете из региона.

Губернатор Александр Богомаз сам иногда даёт подробности в своём официальном канале — вплоть до адресов и числа пострадавших. Всё остальное считается информацией, способной помочь противнику скорректировать удар.

Указ № 132 действует с ноября 2025 года и опирается на президентские указы № 756 и 757 от 2022-го. В январе 2026-го список ограничений расширили — добавили упоминание добровольческих формирований. Число оштрафованных пока 11, но в региональном департаменте безопасности прямо говорят: это только начало.

