Улицу Калужскую отремонтируют по нацпроекту в Брянске

Более полукилометра улицы Калужской отремонтируют по нацпроекту в Брянске в 2025 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла улица Калужская в Бежицком районе Брянска. Подрядная организация ООО «Спектр Брянск Строй» приведёт в порядок более полукилометра от улицы 22 Съезда КПСС до улицы Ульянова.

Рабочие уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, сделают ливневую канализацию и построят тротуары. Также на улице появится пешеходное ограждение и новое наружное электроосвещение.

Специалисты сделают искусственную неровность, установят дорожные знаки и нанесут разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Работы планируют завершить к концу июня.