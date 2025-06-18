Улицу Кирова отремонтировали по нацпроекту в Брянске

148 метров дороги на улице Кирова отремонтировали в Брянске по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Бежицком районе Брянска завершился ремонт на улице Кирова. Подрядная организация ООО «Дорспецстрой» привела в порядок 148 метров дороги от улицы Почтовой до улицы Карла Либкнехта. На состояние дорожного покрытия на этом участке жаловались жители.

Рабочие обновили асфальтобетонное покрытие, а также построили тротуары. На дороге появилась искусственная неровность, новые знаки и дорожная разметка. В настоящее время подрядчик готовит объект к приемке в эксплуатацию. Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».