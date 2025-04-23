Улицу Кирова отремонтируют в Брянске по нацпроекту

Около 150 метров улицы Кирова отремонтируют в Брянске по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году вошла улица Кирова в Бежицком районе Брянска. Подрядная организация ООО «Дорспецстрой» приведёт в порядок 148 метров дороги от улицы Почтовой до улицы Карла Либкнехта.

Специалисты уложат новое асфальтобетонное покрытие и построят тротуары. Такое рабочие обустроят искусственную неровность и отремонтируют наружные инженерные сети. В завершении на проезжую часть нанесут разметку со световозвращающими элементами и поставят новые дорожные знаки.

Работы начнутся в конце апреля. Закончить подрядчик планирует к концу июня текущего года.