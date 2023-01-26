Улицу Красных Партизан отремонтируют в Брянске

В областном центре в этом году отремонтируют почти километр улицы Красных Партизан. Об этом сообщили в городской администрации.

В новом году в Фокинском районе Брянска капитально отремонтируют автодорогу по улице Красных Партизан. Работы пройдут на почти километровом участке от улицы Чапаева до улицы Севской.

Помимо нового асфальтового покрытия на проезжей части здесь отремонтируют тротуары. Также специалисты сделают новые линии наружного освещения.

Подрядчика на этом объекте уже выбрали. Торги выиграла компания ООО «Профдорстрой». Стоимость контракта составила 45,6 млн рублей.