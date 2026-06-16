Улицу Лесная в посёлке Радица-Крыловка отремонтируют по нацпроекту

2026, 16 июня 11:41

Улицу Лесная в посёлке Радица-Крыловка отремонтируют по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном департаменте автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году вошла улица Лесная в посёлке Радица-Крыловка Бежицкого района Брянска. Подрядчик обновит 1,2 километра дороги от улицы Ленина до дома 88 по улице Лесной.

Специалисты отремонтируют наружные инженерные сети. Старую дорогу разберут. Основание проезжей части укрепят щебнем, а сверху уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие.

Также рабочие укрепят обочины, обустроят искусственные неровности, установят светодиодные фонари и построят тротуары. В завершении ремонта подрядчик поставит новые дорожные знаки и нанесёт разметку термопластиком со световозвращающими элементами.

Работы пройдут в два этапа и завершатся в 2027 году.