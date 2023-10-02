Улицу Перекопскую заасфальтировали в Брянске

На улице Перекопской в Брянске уложили асфальт и построили тротуары. Об этом рассказали в городской администрации.

Капитальный ремонт улицы Перекопской завершился в Фокинском районе областного центра. На месте грунтовой дороги подрядчик уложил в два слоя асфальт. А для пешеходов рабочие построили тротуары с пандусами. Обочину укрепили щебнем, а вдоль дороги поставили 17 фонарей со светодиодными лампами. Безопасность движение регулируют 25 дорожных знаков и четыре искусственные неровности.

Работу приняла межведомственная комиссия.

«Работа подрядчиком сделана хорошо. Дорожные колодцы усилены бетонными плитами. Самое главное — улица стала безопасной для пешеходов. Строителям осталось убрать мусор и нанести дорожную разметку», — отметил заместитель главы Фокинской районной администрации Сергей Глушенков.