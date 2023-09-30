Улицу Погарскую заасфальтируют в Брянске

На улице Погарской в Брянске появится асфальт и тротуары. Об этом сообщили в городской администрации.
Капитальный ремонт стартовал на улице Погарская в Бежицком районе областного центра. Подрядчик «Даймонд» уложит асфальт на грунтовую дорогу на участке от улицы Академика Сахарова до дома №2, протяженностью 443 метра. Здесь обустроят тротуары и установят новое освещение.
Кроме того, рабочие сделают дренажный водоприёмник с гасителем в конце улицы для отвода дождевых и талых вод.
«Улица имеет значительный уклон, поэтому мы постарались учесть все нюансы, которые могут возникнуть в ходе производства работ. От вас требуется лишь ответственный подход к делу», — сказал председатель комитета по ЖКХ Брянской городской администрации Владимир Тюканько.
На ремонт потратят 9,6 млн. рублей.
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