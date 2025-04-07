Улицу Речную планируют расширить в Брянске

Выезд из Бежицкого района на улице Речной планируют расширить в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На оперативном совещании при главе Брянской городской администрации Александре Макарове обсудили устранение пробок при выезде из Бежицкого района. Так, специалисты планируют расширить улицу Речную. Двухполосная дорога в настоящее время связывает Бежицкий и Володарский районы.

Также в администрации разрабатывают план реконструкции Литейного моста. На это потребуется свыше 800 млн рублей.

Кроме того, для ликвидации пробок при выезде из Бежицкого района планируют расширить переулок Депутатский и часть улицы Сахарова. На протяжении 350 метров сделают шесть полос движения. Стоимость реконструкции — 134 млн рублей.

В пресс-службе мэрии уточнили, что речь идёт о перспективах развития Брянска, а не планах на текущий или будущий год.