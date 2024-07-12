Улицу Степную в Брянске закроют для троллейбусов на месяц из-за ремонта. Об этом сообщили в городской администрации.

На улице Степной в Брянске ограничат движение троллейбусов. На пересечении улиц Степной и Ильи Иванова будут строить разворотное кольцо и делать реконструкцию троллейбусной сети. С 8 утра 12 июля до 12 августа общественный транспорт не будут ходить от улицы Бежицкой до корпуса юридического факультета БГУ.

На этот период троллейбус № 14т пойдёт по маршруту «10-й микрорайон — памятник Болгарским патриотам – сквер Комсомольский – к-р Родина – Драмтеатр – ул. Горбатова», а № 7т – «Мясокомбинат – Автовокзал — Телецентр».

Кроме того, конечную остановку маршрутки №35 «Стадион Десна — Юрфак БГУ» на месяц перенесли на улицу Горбатова («ТЦ Европа»), а начало маршрута — на остановку «По требованию» в районе дома №2 по Войстроченко.