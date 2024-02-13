Улицу Урицкого отремонтируют в Брянске

Почти два километра улицы Урицкого отремонтируют в Брянске в 2024 году. Об этом сообщили в городской администрации.

В этом году в план капремонта по нацпроекту вошла улица Урицкого в Брянске. Подрядная организация «Дорстрой 32» приведёт в порядок участок в 1,7 км от от улицы Спартаковской до Калинина.

Специалисты уложат новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, отремонтируют тротуары, колодцы инженерных сетей и водопропускные трубы. Вдоль проезжей части рабочие установят барьерное ограждение и фонари со светодиодными светильниками. Кроме того, на улице появятся новые остановочные комплексы.

Ремонт стартует в апреле.