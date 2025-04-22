Улицу в Брянске назовут в честь полковника ФСБ Юрия Торшина

Улицу в Бежицком районе Брянска назовут в честь полковника ФСБ Юрия Торшина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В рамках гуманитарной акции «Пасхальный конвой» в областной центр приехали сослуживцы полковника ФСБ Юрия Торшина. Они передали заместителю главы Брянской городской администрации Игорю Чубчикову и главе Бежицкого района Татьяне Гращенковой мемориальную доску боевого офицера, а также знамя Георгия Победоносца. В храме Святой Троицы военный священник Константин Васильев провёл заупокойную литию по погибшему и освятил доску.

В мэрии отметили, что в Бежицком районе рядом с улицей Антоновской появится улица имени Юрия Торшина.

Юрий Торшин родился в посёлке Белые Берега. Юрий Торшин служил в КГБ, а потом и в ФСБ. Он участвовал в военных операциях в Афганистане, на Северном Кавказе. Возглавляемая Торшиным группа в 2002 году во время теракта на Дубровке уничтожила главаря террористов Мовсара Бараева. Боевой офицер погиб в 2016 году в Чечне.