Улицы Брянска убирают 30 дворников

Улицы областного центра после зимы убирают около 30 дворников. Об этом сообщили глава горадминистрации Александр Макаров.

В Брянске началась весенняя уборка дорог от песка.

«Во всех районах работают по две бригады дорожников. В составе каждой — 1–2 самосвала, погрузчик, трактор или грейдер. В ручной уборке города задействовано около 30 дворников. Их задача — собрать мусор, очистить урны, привести в порядок остановочные комплексы», – уточнил Александр Макаров.

Также городские улицы убирают прицепные установки «Бродвей» и семь вакуумных пылесосов. От песка рабочие уже очистили проспекты Ленина, Московский, Первомайскую дамбу, улицы Никитина, Профсоюзов, Абашева, Речную, Калинина, Фокина, К. Маркса, Комсомольскую, Горького, Ульянова, Никитинский путепровод, проспект Героев.

«В марте с улиц города уже вывезли более девяти тысяч тонн пескосмеси. Речь идет о песке, который содержится в противогололедной смеси и грунтовых наносах после таяния снега. За прошедшую зиму дороги Брянска были обработаны 27 880 кубометрами пескосоляной смеси», –добавил Александр Макаров.

Убирать город будут вплоть до майских праздников.