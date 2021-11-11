Умер отец замгубернатора Брянской области Андрея Бардукова
В региональном правительстве выразили соболезнования.
Ушел из жизни Николай Бардуков – отец заместителя губернатора Брянской области Андрея Бардукова, курирующего здравоохранение.
Как сообщает региональное правительство, долгие годы Николай Бардуков трудился в газоэнергетической системе страны и большой вклад в развитие российской экономики.
В правительстве Брянской области выразили глубокие соболезнования семье Бардуковых. «Разделяем горечь и скорбь невосполнимой утраты», – говорится в сообщении.