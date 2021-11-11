Умер отец замгубернатора Брянской области Андрея Бардукова

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Заместитель руководителя управления-начальник отдела Новикова Наталья Александровна 10.11.2021г провела семинар и брифинг о рекламе внутри подъездов многоквартирных домов посредством использования технических средств.

«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами новый медицинский центр «Наномедика» в Брянске. Провайдер проложил оптический кабель и организовал интернет-канал на скорости до 200 Мбит/с. Это позволило развернуть защищенную беспроводную Wi-Fi-сеть из 12 точек доступа, которая полностью покрывает трехэтажный корпус. Специалисты «Ростелекома» подключили услугу «Виртуальная АТС» на 85 рабочих мест и установили свыше 50 видеокамер для наружного и внутреннего наблюдения в клинике.

В Брянской области завершилась подготовка пассажирской инфраструктуры к эксплуатации зимой. Проводившиеся мероприятия были направлены на обеспечение устойчивой работы железной дороги в период минусовых температур.

Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» (вошедшее в 2020 году в контур «Россети») приняли участие в благотворительной акции «Стань донором – спаси жизнь!».