Уникальный мобильный ФАП обслуживает жителей Клетнянского района

Уникальный мобильный ФАП обслуживает жителей отдаленных деревень в Клетнянском района. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Клетнянской районной больнице работает уникальный передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Он оснащен самым современным диагностическим оборудованием: аппарат для ЭКГ, пульсоксиметр, тонометр, гинекологические кресло, ростомер, весы, биохимический анализатор крови.

Салон разделен на две части. В кабинете для приема есть кушетка, кресло для пациента, стол, санитайзер. В смотровой помимо кресла установлен умывальник с теплой водой.

Оборудование компактно размещается в закрытых отделениях под потолком автомобиля. Медикаменты хранят в холодильных камерах.

В передвижном комплексе проводят прием пациентов, профосмотры, диспансеризацию, вакцинацию жителей отдаленных деревень. Приём ведет опытный фельдшер Светлана Васильева.