Уникальный мобильный ФАП обслуживает жителей Клетнянского района

Уникальный мобильный ФАП обслуживает жителей отдаленных деревень в Клетнянском района. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В Клетнянской районной больнице работает уникальный передвижной фельдшерско-акушерский пункт. Он оснащен самым современным диагностическим оборудованием: аппарат для ЭКГ, пульсоксиметр, тонометр, гинекологические кресло, ростомер, весы, биохимический анализатор крови.
Салон разделен на две части. В кабинете для приема есть кушетка, кресло для пациента, стол, санитайзер. В смотровой помимо кресла установлен умывальник с теплой водой.
Оборудование компактно размещается в закрытых отделениях под потолком автомобиля. Медикаменты хранят в холодильных камерах.
В передвижном комплексе проводят прием пациентов, профосмотры, диспансеризацию, вакцинацию жителей отдаленных деревень. Приём ведет опытный фельдшер Светлана Васильева.
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