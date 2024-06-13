Упавшую в котлован собаку спасли в Брянске

Упавшую в котлован с водой бездомную собаку спасли в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.

В спасательное ведомство поступила информация об инциденте в Советском районе Брянске. В котлован в районе дома №25 по улице Фрунзе провалилась бездомная собака. Очевидцы самостоятельно вытащить животное не смогли.

Отряд городских спасателей. прибыл на помощь. По лестнице один из них спустился в яму и вытащил собаку.

Компания «Прогресс» реконструирует водовод от ТК «Трубчевский» до улицы Вали Сафроновой. Место раскопок было огорожено, но собаке это не помешало угодить в котлован.