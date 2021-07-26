Ушел из жизни брянский поэт, лауреат Пушкинской премии Николай Бошинцев

Его похоронили в Карачевском районе.

20 июля ушел из жизни брянский поэт Николай Бошинцев. Об этом сегодня в соцсетях сообщили его родные.

Николай Бошинцев (настоящее имя – Николай Недоливко) родился в 1966 году в селе Бошино Карачевского района. Получил высшее техническое образование, жил в Брянске.

В 2015 году стал лауреатом премии «Поэт года» в номинации «Дебют». В 2019 году получил Пушкинскую премию за достижения в области литературы в номинации «Антология».

Последняя публикация на его странице датирована 18 июля: «По всей земле мелькают люди, и все кто так, кто сяк живут. А мы как люди почему-то ни так, ни этак не живем».

На смерть Николая Бошинцева откликнулись многие столичные поэты. «Как это печально. И что же такое происходит? Не знаю, можно ли молиться за человека, который считал себя чем-то вроде колдуна, пусть и белого, воина света. Но я помолюсь. Искренне жаль…» – отметил Илья Плохих. Коллеги и читатели вторят ему: «Редкого дара человек».

Николая Бошинцева похоронили в родном селе в Карачевском районе.