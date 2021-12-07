Ушел из жизни брянский политик Александр Богомаз

Он скончался в возрасте 72 лет.

В Брянске скончался журналист, политик и правозащитник Александр Богомаз. Он ушел из жизни на 73-м году.

Более 12 лет Александр Богомаз был членом регионального отделения «Яблока», входил в состав регионального совета партии. Был помощником депутата Брянской областной Думы Владимира Горбачева, выдвигался на пост губернатора.

Уроженец Воронежской области и выпускник факультета журналистики МГУ, Александр Богомаз жил и работал в Брянске с 1961 года. Он умер в больнице, где в течение месяца боролся с последствиями термической травмы.

Брянские политики и общественники выражают соболезнования в связи со смертью Александра Богомаза.