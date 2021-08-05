Ущерб от пожаров в брянских лесах оценили в 2 миллиона рублей

31 июля неконтролируемый сельхоз пал стал причиной возникновения трех пожаров на территории лесного фонда Брянщины.

Огонь уничтожил зерновые культуры и другие растения на площади более 43 гектаров. Размер причиненного ущерба составил более 2 миллионов рублей.

Виновника возникновения лесных пожаров нашли. Им оказался руководитель сельхозпредприятий Новозыбковского района. Нарушителю грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет, а также компенсация причиненного вреда.

Работники Управления лесами Брянской области отмечают хорошую работу лесопожарных служб, благодаря которым огонь не распространился дальше.

Также на недавние события обратило внимание правительство региона, рассматривается вопрос о введении особого противопожарного режима.