Ушёл из жизни почётный гражданин Брянска Василий Чебан

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Новости партнёров

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Филиал ПАО «Ростелеком» в Брянской и Орловской областях подвёл итоги работы за год и поблагодарил за сотрудничество своих информационных партнёров и коллег.

Брянские железнодорожники призывают неукоснительно соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре в преддверии новогодних и рождественских праздников.

Совет молодежи филиалБолее 50 мероприятий провел Совет молодежи «Брянскэнерго» в 2023 году» подвел итоги деятельности за 2023 год. Молодые специалисты при поддержке первичной профсоюзной организации (ППО) «Брянскэнерго» приняли участие в организации и проведении более чем 50 разноплановых мероприятий.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».