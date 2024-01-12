Ушёл из жизни почётный гражданин Брянска Василий Чебан
Ушёл из жизни заслуженный врач России и почётный гражданин Брянска Василий Чебан. Об этом сообщили в городской администрации.
11 января 2024 года ушёл из жизни заслуженный врач России и почётный гражданин Брянска Василий Чебан. Около 40 лет он возглавлял Брянскую городскую больницу №2. Василий Гаврилович награждён знаком «Отличник здравоохранения», ему присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации» и «Почётный гражданин города Брянска». На пенсии он участвовал в ветеранском движении Володарского района и Совете старейшин.
Прощание с Василием Гавриловичем пройдёт 13 января в Брянской городской больнице №2.
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