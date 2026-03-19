Установка «Белта» ремонтирует дороги в Брянске

2026, 19 марта 17:32

Установки «Белта» ремонтируют дороги в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожники в Брянске с наступлением стабильного тепла увеличили темпы ремонта повреждённого асфальта на проезжей части. Накануне бригады на рециклерах и установке «Кохер» работали на Фокинском и Октябрьском мостах, улицах Гражданской, Речной и Флотской. Рабочие «залатали» почти 220 квадратных метров дорожного полотна.

В четверг , 19 марта, в городе выехали установки «Белта». Их производительность в пять раз выше, чем у рециклеров. Дорогу «Белта» ремонтирует струйно-инъекционным способом, качественно заделывая небольшие ямки. Установки работают на улицах Дуки, Бурова и Болвинском мосту. «Кохер» ремонтирует Фокинский мост, а рециклер – улицы Объездную, Чернышевского, 2-ю Мичурина и Дзержинского.