В 2021 году благоустроят 28 улиц города Брянска

На улице Володарского в Володарском районе ремонт уже завершился, ее приемка состоялась вчера, 13 июля.

От улицы Клары Цеткин до переулка Волгоградского, где раньше был проезжий пустырь, теперь красуется новая двухполосная дорога с широким тротуаром длиной 770 м. Уложили более 2 км бордюрного и тротуарного камня, 600 кв. метров плиточного покрытия. Установлены 14 светодиодных светильников, дорожные знаки и нанесена разметка. Также на улице Володарского теперь есть парковка для местных жителей.

Бесхозные гаражи, которые стояли слишком близко к дороге, демонтировали. Обрезали деревья, ветки которых выходили на проезжую часть.

Всего на преображение этого участка дороги из бюджета выделили 15,5 миллионов рублей. Все работы завершили в срок. Подрядчику осталось только убрать строительный мусор.

К слову, в Володарском районе ремонтируются еще четыре улицы: Димитрова, Вокзальная, Пушкина и Снежетьская.