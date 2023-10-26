В 29 учебных заведениях Брянска идёт ремонт крыш

В 29 учебных заведениях Брянска отремонтируют кровли за почти 87 млн рублей. Об этом рассказали в городской администрации.
В 29 детских садах и школах Брянска стартовал ремонт кровель. На это потратят около 87 млн рублей из областного и городского бюджетов. Подрядчики на всех объектах уже приступили к ремонту.
Так, преобразования коснулись 26 детских садов, дошкольного отделения гимназии №1, а также школ №11 и 66. На крыши укладывают современные гидроизоляционные материалы с полимерными мембранами. Специалисты от графика не отстают.
«Используйте максимально каждый день, чтобы закончить по графику. Важно учесть, что мы делаем это для детей. Я приеду, когда будете выполнять финальную стадию работ. Проверю, чтоб никто не надумал жульничать», — сказал заммэра администрации Брянска Сергей Антошин.
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