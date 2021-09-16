В 5-й поликлинике Брянска пациенты с ОРВИ по пять часов ждут приема

Жители Фокинского района просят руководство поликлиники навести порядок.

Жительница Фокинского района Брянска пожаловалась на огромные очереди в поликлинике № 5.

13 сентября пациентка пришла в поликлинику с симптомами простуды, чтобы получить медицинскую помощь и открыть больничный лист.

«Я обратилась в 5-ю поликлинику, в кабинет 102, за медицинской помощью и больничным листом, так как имела признаки ОРВИ. В очереди я, как и все остальные пациенты, простояла пять часов. Первый раз я пришла утром, очередь заканчивалась на улице, я решила прийти к концу дня, за час до окончания первой смены, пришла в 12 часов повторно. Очередь стала только больше. И только в 17 часов я попала на прием. Мимо проходила сотрудник 5-й поликлиники, которая в телефонном разговоре (его я невольно услышала) спросила: «А не пригласить ли нам еще врача в кабинеты для больных ОРВИ?» То есть люди по пять часов стоят, и им есть кого пригласить», – рассказала пациентка на Портале государственных медицинских услуг Брянской области.

Она назвала ситуацию «безобразием» и попросила руководство поликлиники решить проблему с организацией медицинского приема.