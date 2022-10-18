В Бежице благоустроят сквер и монумент участникам маевок

В Бежицком районе Брянска идет к завершению благоустройство двух объектов — сквера «Солнечный» на Литейной улице рядом с «Мексикой» и монумента участникам первых маевок 1903-1905 годов на Вокзальной улице напротив проходной БМЗ.

О том, как идут работы, рассказала Брянская городская администрация.

В сквере площадью порядка 600 кв.м. подрядчик, подготовив основание для тротуаров, приступил к укладке брусчатке. В нем также будут установлены скамейки.

Перед монументом выстелили плиткой площадку. Далее планируется облицевать плиткой постамент и разбить по соседству клумбу.