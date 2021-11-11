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В Бежице появится кинотеатр по открытым небом

2021, 11 ноября 16:20 Общество
В Бежице появится кинотеатр по открытым небом
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Уличные киносеансы будут проводить на летней эстраде у «Победы».

В Бежицком районе Брянска восстанавливают летнюю эстраду у кинотеатра «Победа» и благоустраивают прилегающую к ней территорию.

Как сообщает мэрия, работы ведутся в рамках региональной программы «Инициативное бюджетирование». Областному бюджету они обойдутся в 2,5 миллиона рублей.

За счет этих средств отремонтируют летнюю эстраду, вымостят тротуарной плиткой площадку для зрителей и примыкающую пешеходную дорожку, приведут в порядок фасад здания, где расположен знаменитый барельеф «Мир», выложенный в 1957 году в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.

После ремонта на летней эстраде будут проводить концертные программы, выступления творческих коллективов и устраивать киносеансы под открытым небом.

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