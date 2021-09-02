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В Бежицком районе Брянска разогнали нелегальных торговцев

2021, 02 сентября 18:11 Общество
В Бежицком районе Брянска разогнали нелегальных торговцев
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На организаторов и продавцов составили семь протоколов.

Сотрудники отдела торговли Брянской городской администрации и Бежицкой районной администрации совместно с полицейскими и представителями налоговой службы провели в Бежицком районе Брянска рейд по выявлению фактов несанкционированной торговли.

Как сообщает мэрия, нелегальные торговые точки выявили у домов № 50 и № 68 по улице Литейной. В отношении трех организаторов торговли и четырех продавцов составили семь административных протоколов.

Незаконный товар вывезли, торговое оборудование демонтирование. Территорию убрали работники дорожного управления.

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