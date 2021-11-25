В БГИТУ откроют военный учебный центр (ВИДЕО)

Соответствующее решение приняла коллегия Министерства обороны России.

Коллегия Министерства обороны России утвердила открытие военного учебного центра на базе Брянского государственного инженерно-технологического университета.

24 ноября на заседании коллегии ведомства под председательством министра обороны Сергея Шойгу рассмотрели вопрос о создании новых военных учебных центров в гражданских вузах России. В заседании принял участие ректор БГИТУ Валерий Егорушкин.

По словам статс-секретаря – замминистра обороны РФ Николая Панкова, всего откроют восемь таких центров. В интересах главного командования Сухопутных войск России один из них создадут на базе Брянского государственного инженерно-технологического университета.

Николай Панков отметил, что выбор вузов не случаен – ему предшествовала большая работа. Представленные вузы, в числе которых единственный представитель Брянской области, прошли серьезный конкурсный отбор.

«Все они соответствуют предъявляемым критериям и, что немаловажно, получили поддержку комплексной комиссии Министерств обороны Российской Федерации и науки и высшего образования, а также региональных властей», – сказал Николай Панков.

Военные учебные центры оснастят современной учебно-материальной базой, вооружением и военной техникой, тренажерами, электронными учебниками и пособиями, разработанными Министерством обороны.