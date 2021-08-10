В Брасовском районе спасатели обезвредили 15 противотанковых мин времен ВОВ

Взрывоопасные предметы обнаружили около Сныткино.

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, в дежурную часть поступил вызов, в котором сообщалось, что на территории лесного массива около Сныткино Брасовского района обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

Вскоре на место обнаружения приехали спасатели. Они изъяли и обезвредили 15 противотанковых мин ТМ-35.