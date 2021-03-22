В Брянске 14 молодых семей получили сертификаты на приобретение жилья

В Брянской городской администрации состоялось традиционное вручение молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья.

В 2021 году обладателями свидетельств стали 14 молодых многодетных семей, проживающих на территории Брянска.

Программа реализуется на условиях софинансирования федерального, областного и городского бюджетов. В текущем году на реализацию программы выделено 14,7 миллионов рублей.

На сегодняшний день в очереди на получение социальной выплаты состоит 326 молодых семей.