В Брянске 293 обманутых дольщика получили квартиры

Ключи от новых квартир семьям вручили в День семьи, любви и верности.

8 июля, в День семьи, любви и верности, 293 обманутых дольщика получили ключи от новых квартир в доме по улице Степной в Советском районе Брянска.

16-этажку начинала возводить компания «Брянскстройразвитие». Застройщик обещал сдать дом еще четыре года назад, но оказался банкротом. В результате гарантом достройки дома выступила строительная компания «Надежда».

В Брянской области осталось еще 33 обманутых дольщика, чьи права предстоит восстановить.