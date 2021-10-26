В Брянске 64 водителя ездили на машинах покойников

Сотрудники ГИБДД сняли номера и отправили их на утилизацию.

С начала года сотрудники ДПС пресекли в Брянске передвижение 64 автомобилей, зарегистрированных на умерших собственников. После проверки с помощью системы «Паутина» дорожные полицейские составили в отношении 39 водителей 117 административных материалов за нарушения ПДД.

Также водителей привлекли к административной ответственности за управление незарегистрированным транспортом. Снятые с машин номера направили в МОРЭР и ТН ГИБДД УМВД России по Брянской области для последующей утилизации.

В ГИБДД напомнили, что после смерти автовладельца необходимо прекратить регистрацию машины. Согласия наследников для этого не требуется, так как после смерти собственника автомобилем пользоваться нельзя до момента вступления в права наследования.

Впоследствии наследник может обратиться в ГИБДД и зарегистрировать автомобиль. Для этого необходимо предоставить транспортное средство, свидетельство о праве на наследство, а также полис ОСАГО.