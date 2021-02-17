В Брянске адвокат обманула клиентку на 15 тысяч рублей

Представительница Адвокатской палаты Брянской области обещала подзащитной смягчение наказания.

В Брянске следователи возбудили уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Брянской области. Женщину обвиняют в крупном мошенничестве.

Как сообщает региональный следственный комитет, адвокат проводила на стадии предварительного следствия защиту женщины, обвиняемой в уголовном преступлении. В сентябре 2020 года она вынудила клиенту перевести ей на карту 15 тысяч рублей, пообещав передать их следователям в качестве взятки за смягчение наказания.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области.

Сейчас адвокат находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до пяти лет заключения.